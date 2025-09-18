פרטים ראשונים על פיגוע ירי במעבר אלנבי שבבקעת הירדן. מפרטים ראשונים ככל הנראה ככל הנראה מחבל אחד מנוטרל במקום מדיווחים מהזירה עולה כי ישנם לפחות 2 נפגעים במצב קשה בזירה.
תיעוד מהזירה (מתפרסם על פי סעיף 27א):
דוברות מד"א: בשעה 14:36 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על 2 גברים שנפצעו מירי סמוך למחסום אלנבי. חובשים ופראמדיקים של מדווחים על 2 גברים כבני 60 ו-20 מחוסרי הכרה. עדכון בהמשך.
מדובר צה"ל נמסר: "ראשוני: התקבל דיווח על ירי במעבר אלנבי שבחטיבת הבקעה והעמקים, הפרטים בבדיקה. כזכור, לפני שנה בדיוק, בחודש ספטמבר 2024 אירע במקום פיגוע בו נרצחו שלושה ישראלים על ידי מחבל שהגיע מירדן"/
