מורן שמואלוף: “נשים מנהלות את המדינה בלי שנרגיש"

רגע לפני המונדיאל והבחירות, מורן "הקוראת בקלפי" שמואלוף, יו"ר הפורום לשוויון מגדרי ויועצת תקשורת מתארחת ב"אויבער חוכמעס" ומסבירה למה ההבדלים בין גברים לנשים לא כל כך גדולים

צפו בפרק ה-10 של "אויבער חוכעמס" עם מורן שמואלוף:

אויבער חוכמעס פרק 10 עם מורן שמואלוף. אולפן סרוגים

לכבוד המונדיאל שמציף כל שנה מחדש מתחים בין גברים לנשים, מתארחת השבוע בפודקאסט "אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר מורן שמואלוף (שהרוויחה ביושר ועובדתית את התואר "האישה הראשונה" בפודקאסט), ומסבירה מדוע נשים מנהלות בתים וגברים אבל עדיין לא מדינה, למה גברים לא מבינים נשים ואולי גם אף פעם לא יבינו ומה תענה היום לילד שמזלזל בבנות שיכולות לקפוץ לרוחק לא פחות טוב ממנו.

למה לנהל בית כן ומדינה לא?

אריאל ומורן עוברים בפרק מדיון קצר על "אשת-חיל" הביתית, לנשים חזקות בפוליטיקה ובכל תחומי החיים , למחיר שמשלמות נשים על היותן נשים חזקות ודעתניות וגם על השינוי ההכרחי שלדעת מורן מוכרח להיעשות על ידי הנשים בכנסת ישראל.

"חובה לשים את המגדר לפני הפוליטיקה" אומרת שמואולוף ולא רק מדברת אלא גם עושה.

האם יש מצב שהפרק העשירי של "אויעבר חוכמעס" הוא למעשה תחילת מסע הבחירות של מורן שמואלוף לראשות הממשלה? צפו ותגלו!

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"אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר- בכל יום ראשון פרק חדש באתר סרוגים!