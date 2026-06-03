הקוראת בקלפי: זה טוב שמשריינים נשים ברשימות לכנסת?

האם הדרך שבה מפלגות בוחרות את נציגיהן משפיעה על מספר הנשים שמגיעות למוקדי קבלת ההחלטות? "הקוראת בקלפי" עם מורן שמואלוף על ייצוג נשי במפלגות. צפו

בפינה החדשה של "הקוראת בקלפי" בתוכנית "הדתיות האלה" עסקה יועצת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף באחת השאלות המעניינות והמורכבות בפוליטיקה הישראלית: האם הדרך שבה מפלגות בוחרות את נציגיהן משפיעה על מספר הנשים שמגיעות למוקדי קבלת ההחלטות?

קוראת בקלפי עם מורן שמואלוף (אולפן סרוגים)

דרך השוואה בין שתי מפלגות מרכזיות - הדמוקרטים (לשעבר מפלגת העבודה) והליכוד - בחנה שמואלוף את היתרונות והחסרונות של שתי גישות שונות לקידום נשים בפוליטיקה.

בעוד שמפלגת העבודה אימצה לאורך השנים מנגנוני שריון וייצוג מתקנים שהובילו לשיעור גבוה של נשים ברשימותיה, בליכוד נשענים בעיקר על תחרות בפריימריז ועל בניית כוח פוליטי אישי.

שאלה נוספת שנדונה היא: האם נכון להתערב בתהליך הבחירה כדי להבטיח ייצוג נשי, או שמא יש להעדיף תחרות פתוחה גם אם התוצאה פחות מאוזנת. לצד הנתונים והדוגמאות מהמערכת הפוליטית, הוצגה גם הדילמה העקרונית שבין שוויון הזדמנויות לשוויון תוצאות.

בסיום העלתה שמואלוף שאלה למחשבה: האם הצלחתן של נשים בפוליטיקה נמדדת במספר המושבים שהן מחזיקות בכנסת, או דווקא ביכולת שלהן להגיע לשם בכוחות עצמן?