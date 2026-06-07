יום הקולנוע הישראלי חוזר: כל הסרטים ב־10 שקלים

קומדיות חדשות, דרמות מדוברות, סרטי טרום בכורה ויצירות דוקומנטריות מסקרנות: ביום רביעי, 17 ביוני, יוכלו הצופים ליהנות מעשרות סרטים ישראליים במחיר אחיד של 10 שקלים בלבד

ביום רביעי, 17 ביוני, יחזור "יום הקולנוע הישראלי" ויאפשר לצופים ברחבי הארץ לצפות בעשרות סרטים ישראליים במחיר אחיד של 10 שקלים בלבד. לצד להיטים מסחריים והקרנות טרום בכורה, השנה מציע האירוע גם כמה מהסרטים המדוברים והמעניינים ביותר של הקולנוע המקומי.

בין הסרטים שצפויים למשוך את מירב תשומת הלב נמצא "קופה ראשית", המעביר את אחת הסדרות המצליחות בישראל אל המסך הגדול, וכן "חינה אמריקאית", סרטו של שלום אסייג כבמאי קולנוע, קומדיה המתרחשת במהלך חגיגת חינה סוערת על ספינת הלידו בטבריה.



מתוך "חינה אמריקאית", הקומדיה החדשה בבימויו של שלום אסייג צילום: מטיאס זגוני

לצד הקומדיות יוצגו גם כמה מהדרמות הבולטות של השנה. "הסתברות לאהבה" של עמיחי גרינברג, בכיכובם של יהורם גאון ומשי קלינשטיין, יגיע להקרנות זמן קצר לאחר שנבחר לפתוח את פסטיבל הקולנוע הישראלי בניו יורק.



יהורם גאון ומשי קלינשטיין מתוך "הסתברות לאהבה" של עמיחי גרינברג צילום: ורד אדיר

"מאמא" נמנה עם הדרמות הישראליות המסקרנות של השנה צילום: מתן רדין

עוד ברשימת הסרטים נמצאים "כי את מכוערת" של שרון אנגלהארט, דרמת התבגרות ירושלמית בכיכובה של ריקי רייף סיני, "חדרה של מריאנה" של עמנואל פינקיאל, המבוסס על ספרו של אהרן אפלפלד, ו־"תל אביב ביירות" של מיכל בוגנים, המלווה שתי משפחות משני עברי הגבול לאורך יותר משני עשורים.



מתוך "תל אביב ביירות", סרטה של מיכל בוגנים צילום: AXEL SHNEPPAT "באדיבות סרטי יונייטד קינג"

השנה בולטת גם נוכחותם של סרטים העוסקים במציאות הישראלית של השנים האחרונות. "12 שעות באוקטובר" מביא אל המסך סיפורים שונים המתרחשים במהלך השעות הראשונות של מתקפת 7 באוקטובר, בעוד "מכתב לדוד" של תום שובל הוא מסמך אישי ומטלטל שנכתב עבור דויד קוניו, שנחטף לעזה ושוחרר לאחר 738 ימים בשבי.



לצדם יוקרנו גם "ברנינג מן" של איל חלפון, "שמים וארץ" של רובי דואניאס, "מכולת" של יובל שני, "ליגה של גדולים", "תמונות יפואיות 2" ו־"סרט כחול לבן".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר מסר כי יום הקולנוע הישראלי נועד לחזק את היצירה המקומית ולעודד את הציבור להגיע לאולמות. "הקולנוע הישראלי הוא גאווה לאומית", אמר. "אני קורא לציבור הרחב להגיע ולתמוך ביוצרים וביוצרות שלנו".