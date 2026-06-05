נשיא לבנון נגד איראן: "משתמשים בנו כקלף מיקוח"

נשיא לבנון תקף את איראן בעקבות המשך הלחימה בארצו ופנה למשמרות המהפכה: "אתם לא מנסים לעזור לנו. אזרחי לבנון משלמים את המחיר של האינטרסים שלכם"

מתיחות בין המדינות? על רקע המשך הפרות הפסקת האש של חיזבאללה והדרישה האיראנית החדשה לנסיגה ישראלית מוחלטת מלבנון, נשיא לבנון ג'וזף עאון התייחס היום (שישי) להמשך הלחימה בארצו והביע זעם על איראן ומשמרות המהפכה שקישרו בין הזירות.

"לעם בלבנון נמאס מהמלחמה בין ישראל לחיזבאללה" אמר עאון בראיון לרשת CNN. "איראן משתמשת בלבנון כקלף מיקוח במלחמה שלה מול ישראל וארה"ב. זה בלתי מקובל לחלוטין".

עוד פנה למשטר האייתוללות ומשמרות המהפכה בפנייה זועמת: "אתם לא מנסים לעזור לנו. אזרחי לבנון משלמים את המחיר של האינטרסים שלכם, אשר סותרים את האינטרסים שלנו. זו לא המדינה שלכם".

כזכור, אמש עאון יצא בקריאה לחיזבאללה, כשדרש ממנו לאשרר באופן פומבי את הפסקת האש עם ישראל שהוסכם עליה במגעים בבית הלבן. עאון הסביר כי לאחר ההסכמה הראשונית שהתקבלה, נדרש כעת לאכוף את הפסקת האש על כלל הגורמים, ברמז ישיר לחיזבאללה.

בדבריו הנשיא קרא לארגון הטרור לקבל על עצמו באופן פומבי את תנאי הפסקת האש, והודיע כי היא יכולה להיכנס לתוקף תוך זמן קצר. "ברגע שכל הצדדים מסכימים לתנאי הפסקת האש, היא יכולה להיכנס לתוקף באופן גורף תוך 24 שעות בלבד" הסביר.

מנגד, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר בתגובה כי הוא דוחה את ההסכמות, והתחייב להמשיך להילחם כל עוד ישראל נשארת בשטח לבנון. "תוצאות המשא ומתן הישיר בלתי מתקבלות על הדעת" טען. "מדובר בהסכם מביש ומשפיל כלפי כל בן לבנון, וההסכמה הזו נדחית באופן גורף על ידי מרבית אנשי לבנון והעם הלבנוני".