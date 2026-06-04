הפסקת אש? חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון

אזעקות נשמעו במטולה ויישובי קו העימות אחרי שחיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. שיגור אחד יורט, והשני נפל סמוך לכוחות. אין נפגעים

ממשיכים להפר את הפסקת האש: אזעקות צבע אדום נשמעו הערב (חמישי) ביישובי קו העימות, בהם מטולה, כפר גלעדי, כבר יובל, תל חי, ומשגב עם. בצה"ל עדכנו כי ההתרעות הופעלו אחרי שחיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון.

לפי הודעת דובר צה"ל, חיל האוויר יירט שיגור אחד, ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. עוד הודגש כי אין נפגעים באירוע.

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, ביממה שאחרי חתימת ההסכם הרשמי עם ממשלת לבנון. כבר בשעות הבוקר דווח כי זוהתה מטרה אווירית חשודה, שהובילה להפעלת אזעקות על חדירת כלי טיס עוין בכפר יובל. בהמשך היום נשמעו אזעקות גם במספר מקרים נוספים, אך נאמר כי מדובר בזיהויי שווא.

בשעות הצהריים דווח כי זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, כשהתראות הופעלו על חשד לחדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון בעקבות ניסיונות היירוט. בכל המקרים נאמר כי אין נפגעים בגוף.