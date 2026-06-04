ראש ממשלת לבנון מודה: "התעכבנו יותר מדי עם איסוף הנשק"

ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם התייחס לראשונה להפסקת האש עם ישראל, והודה כי "התעכבנו יותר מדי עם איסוף הנשק" מידי חיזבאללה

יום אחרי ההסכם: ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, התייחס כעת (חמישי) לראשונה להפסקת האש עם ישראל, כשבדבריו הודה כי הממשלה התעכבה באיסוף הנשק מידי חיזבאללה בדרום המדינה.

"משא ומתן זו לא הדרך היחידה, אבל זו הדרך הטובה ביותר" אמר סלאם. "היינו יכולים לעמוד מנגד מול המציאות ומלחמה שלא בחרנו בה, אבל זאת לא אפשרות אמיתית. יכולנו ללכת לבתי הדין הבינלאומיים, אבל זה היה לוקח שנים, ובינתיים היינו ממשיכים לספוג אבדות. או שהיינו יכולים ללכת למועצת הביטחון, ולראות חסימות והטלות וטו בזמן שההרס ממשיך. הבחירה במשא ומתן לא אומרת שלא נפנה לאף אחת מהאפשריות האחרות".

סלאם הודה כי "התעכבנו יותר מדי עם איסוף הנשק לידי המדינה, לפי הסכם טאיף. אנחנו לא יכולים לפספס עוד הזדמנות לעשות זאת, כי אם נפספס את ההזדמנות הזאת - יהיו לכך השלכות קשות".

עוד טען כי "פריסת צבא לבנון באזורי פיילוט זה השלב הראשון. זה לא עומד נגד הזכות שלנו לנסיגה מלאה (של ישראל מלבנון) - אלא מקרב אותנו אליה. בכל שעה שעוברת בלי שזה יתבצע, אנשי הדרום משלמים את המחיר".

"כל הצדדים צריכים לשים בראש סדר העדיפויות את האינטרס של לבנון, ולשאת ביחד באחריות" סיכם סלאם. "אני קורא לכולם להתאחד תחת המדינה. הדרך לא תהיה קלה או קצרה, אבל היא תתקצר. נהיה חזקים יותר כשכל המאמצים יהיו מאוחדים תחת מוסדות המדינה"