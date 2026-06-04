נשיא לבנון בדד ליין לחיזבאללה: "תוך 24 שעות"

נשיא לבנון, גוז'ף עאון יצא בקריאה לארגון הטרור חיזבאללה, וקרא לו לאשרר באופן פומבי את הפסקת האש עם ישראל שהוסכם עליה במגעים אמש בבית הלבן.

עאון הסביר כי לאחר ההסכמה הראשונית על הפסקת האש שהתקבלה במגעים בין ישראל וממשלת לבנון בבית הלבן, נדרש כעת לאכוף את הפסקת האש על כלל הגורמים, ברמז ישיר לחיזבאללה, וקרא לארגון לקבל על עצמו באופן פומבי את תנאי הפסקת האש, והודיע כי היא יכולה להיכנס לתוקף תוך זמן קצר.

"ברגע שכל הצדדים מסכימים לתנאי הפסקת האש, היא יכולה להיכנס לתוקף באופן גורף תוך 24 שעות בלבד" הסביר הנשיא הלבנוני.

חיזבאללה מצידו לא הגיב עד כה כלל להחלטה על הפסקת האש שהתקבלה במהלך הלילה, ובינתיים המשיך במתקפותיו על ישראל.