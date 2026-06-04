טראמפ שוב יתקפל? איראן דורשת נסיגה ישראלית מלבנון

אחרי שהתנו את המשך השיחות מול ארה"ב בהפסקת אש בלבנון והינעות מתקיפה בביירות, כעת משמרות המהפכה דורשים גם נסיגה מלאה של ישראל מלבנון: "המזרח התיכון לעולם יהיה יציב אלא אם ישראל תיסוג"

האיומים מאיראן נמשכים: אחרי שכבר התנו את המשך השיחות מול ארה"ב בהפסקת אש בלבנון והימנעות מתקיפה בביירות, משמרות המהפכה הגיבו כעת (חמישי) להסכם בין ישראל לממשלת לבנון כשהוסיפו תנאי נוסף להמשך המו"מ עם האמריקנים - נסיגה מלאה של ישראל מלבנון.

"ישראל ממשיכה בפעולותיה הצבאיות בלבנון למרות הגינוי הבינלאומי. המאמצים האמריקנים לשלום רק הובילו להגברת האלימות" נאמר בהודעת משמרות המהפכה. "אחרי שלא הצליחו להשיג את יעדיהם במלחמה, ישראל עכשיו מנסה להבטיח אותם באמצעות הסכמים שנתמכים על ידי ארה"ב. לבנון לא תאפשר לישראל לקבל את מה שלא הצליחה להשיג בשדה הקרב".

לטענת האיראנים, "הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון, הייתה התנאי הראשוני של טהרן להפסקת המלחמה עם ארה"ב. על ישראל לעצור באופן מיידי את התקיפות על אזרחי לבנון, לצאת מהשטחים הכבושים ולהכיר בריבונות הטריטוריאלית של לבנון על הגבולות הבינלאומיים המוכרים".

בסיכום, משמרות המהפכה איימו כי "המזרח התיכון לעולם יהיה יציב אלא אם ישראל תיסוג מהשטחים שכבשה בלבנון"