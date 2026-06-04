יועמ״שית הכנסת: אין לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה

מכה לאופוזיציה: יועמ״שית הכנסת שגית אפק, הודיעה כי אין לבטל את הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, זאת למרות טענותיהם של חלק מחברי האופוזיציה על חשד לשיבוש הבחירות

לאחר שהועלו טענות בחשד לזיוף וקריאות לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה, יועמ״שית הכנסת שגית אפק מסרה כעת (חמישי) את עמדתה הרשמית כי אין לבטל את הבחירות שבהן זכה עו"ד מיכאל ראבילו.

בחוות הדעת שלה אפק אמרה כי "איני סבורה שההבדל בין תוצאות ההצבעה הראשונה לבין תוצאות ההצבעה השנייה כשלעצמו מלמד בהכרח על השפעה פסולה שהופעלה על חברי כנסת". עוד ציינה כי האופוזיציה הסכימה לחדש את ההצבעה בסיבוב השני.

עם זאת, אפק כן הדגישה כי אסור לחייב חברי כנסת לצלם את עצמם, וכי לדעתה גם מוטב היה שלא ייכנסו עם טלפונים - אך הבהירה כי ההצבעה התקיימה על פי הסכמת הצדדים.

כזכור, אמש נבחר מועמד הקואליציה, עו״ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, אך באופוזיציה קראו ליועמ״שית הכנסת לבטל את ההצבעה לאחר שעלו טענות כי מפלגת הליכוד ביקשה מנבחריה לתעד עצמם למי הם מצביעים. הנחיה זו, לכאורה מטעם הליכוד, הגיעה לאחר שבסבב הראשון מועמד האופוזיציה - שופט העליון לשעבר יוסף אלרון - גבר על ראבילו וקיבל 60 קולות. החוק קובע כי כאשר אף אחד מהמועמדים לא מקבל 61 קולות - הולכים לסבב שני. ההצבעה נעצרה אז שוב, בשל טענות האופוזיציה, אך חודשה לאחר זמן קצר.

בהמשך הערב הוגשה עתירה לבג״ץ הקוראת לבטל את הבחירה, ובמקביל ח״כים מהאופוזיציה פנו ליועמ"שית הכנסת שתודיע על ביטול הבחירות. כעת, כאמור, אפק סברה שהבחירות חוקיות וכי אין לבטלן.