השופט אלרון בתגובה דרמטית להפסד הצורם

שופט העליון לשעבר יוסף אלרון, התייחס היום (חמישי) לראשונה להפסד הדרמטי שלו בבחירות לתפקיד מבקר המדינה.

על פי הדיווח של מיכאל שמש בערוץ 13, השופט אלרון מסר לאחר ההצבעה: "הבחירות פסולות, ההצבעה לא היה חשאית".

נזכיר כי אמש, בתום דרמה שכללה סבב השני בבחירות למבקר המדינה - נבחר לתפקיד המבקר עו"ד מיכאל ראבילו, עורך דינו של רה"מ בנימין נתניהו. 61 ח"כים תמכו בעו"ד ראבילו מול 57 ח"כים שתמכו בשופט בדימוס יוסף אלרון. ניצחונו של ראבילו מגיע לאחר שבסבב הראשון בבחירות למבקר הוביל השופט בדימוס אלרון, שלא זכה לרוב הדרוש של 61 ח"כים.

במהלך ההצבעה בסבב השני, חה"כ קטי שטרית הודיעה שבכוונתה לצלם את ההצבעה שלה מאחורי הפרגוד למרות שההצבעה חשאית. לאחר זעם האופוזיציה, הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי הוא ממליץ לאסור כניסת טלפונים אל הקלפי, והוחלט כי תתקיים הצבעה חוזרת. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה אמר עם תחילת ההצבעה החוזרת כי מותר לח"כים לצלם את עצמם - אבל אסור שינחו אותם לצלם.



