הניצחון של נתניהו: "האופוזיציה פקששה מאחורי הקלעים"

‏יובל שגב ('חדשות 13'), התייחס היום (חמישי) לדרמה שהתחוללה מאחורי הקלעים, בנוגע להצבעה על תפקיד מבקר המדינה.

בדבריו כתב שגב: "בהתחלה הצליחו להעביר צד לפחות 8 חברי קואליציה, הייתה פה עבודה אופוזיציה טובה של מאחורי הקלעים אבל הם פיקששו ונתנו לנתניהו זמן לתקן כשהחליטו לבלום את הדיון ודרשו הצבעה מחדש".

נזכיר כי עו"ד מיכאל ראבילו, ששימש גם כפרקליטו של ראש הממשלה נתניהו והיה המועמד המועדף עליו לתפקיד, נבחר אמש בכנסת בתהליך שנוי במחלוקת שצפויות להיות מוגשות עתירות נגדו. הוא ניצח בסבב ההצבעה שלישי, לאחר שהסבב השני נעצר כשח"כים מהליכוד צילמו את עצמם מצביעים לו מאחורי הפרגוד, בניגוד לנהלים. מנהלת סיעת הליכוד עליזה בראשי הכחישה שביקשה מח"כים לתעד את עצמם.



