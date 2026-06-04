יום אחרי התקיפה האיראנית: רוביו נפגש עם שר החוץ של כוויית

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם שר החוץ של כוויית, יום אחרי התקיפה האיראנית על שדה התעופה במדינה. בפגישה רוביו התחייב שוב כי איראן לא תשיג נשק גרעיני

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש היום (חמישי) עם שר החוץ של כוויית, ג'ראח ג'אבר אל-אחמד אל סבאח. הפגישה של השניים מגיעה יום אחרי המתקפה האיראנית על שדה התעופה בכוויית, בה נהרג אדם אחד ונפצעו 63 נוספים.

דובר מחלקת המדינה האמריקנית, טומי פיגוט, אמר לאחר הפגישה כי רוביו "חזר על המחויבות של ארה"ב לביטחונה של כוויית, לכך שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, ולהשבת חופש השיט דרך מיצרי הורמוז".

עוד נאמר כי רוביו גינה את "המתקפות המקוממות והבלתי מקובלות" של איראן נגד נמל התעופה הבינלאומי בכווית ומקומות אחרים במדינה, והביע את תחנומיו על ההרוגים והפצועים בתקיפה זו. "אנחנו עומדים לצד העם הכוויתי בתקופה קשה זו" אמר השר האמריקני בתום הפגישה.

כאמור, אמש דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בכווית בעקבות מתקפה של טילים וכטב"מים שכוונה לעבר נמל התעופה במדינה. בעקבות המתקפה, כווית הכריזה על מצב חירום בשדה התעופה - ובהמשך אישרה כי אדם אחד נהרג ו-63 נוספים נפצעו, לצד נזק רב לטרמינל בשדה התעופה.

במשמרות המהפכה קיבלו אחריות על התקיפה, שלטענתם בוצעה בתגובה לפגיעה במגדל תקשורת השייך להם באי קשם. לפי הגרסה האיראנית, התקיפה "השיגה את יעדיה ופגעה במערכות התקשורת הצבאיות של יריביה באזור".

