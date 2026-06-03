מצב חירום הוכרז בכווית: פצועים ונזק בשדה התעופה

שעות אחרי שאיראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר כווית, במדינה הכריזו על מצב חירום בשדה התעופה הבינלאומי וחשפו כי יש פצועים ונזק כבד במתקני הנמל

ההסלמה במפרץ: רשות שדות התעופה בכווית הודיעה כעת (שלישי) על הכרזת מצב חירום בשדה התעופה הבינלאומי במדינה, זאת אחרי שכטב"מים וטילים איראניים שוגרו לעבר טרמינל הנוסעים בנמל ויורטו.

בהודעה נחשף כי "התוקפנות האיראנית גרמה לפגיעות בנפש ולנזק חמור במספר מתקנים בנמל התעופה". עוד נאמר כי הטיסות לשדה התעופה בוטלו או הופנו ליעדים חלופיים עד להודעה חדשה.

כאמור, במהלך הלילה דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בכווית בעקבות מתקפה של טילים וכטב"מים. בצבא האמריקני אמרו כי שני טילים ששוגרו לעבר כווית לא הגיעו ליעדם לאחר שנפלו או התפרקו במהלך הטיסה.

מנגד, משמרות המהפכה טענו כי המתקפה בוצעה בתגובה לפגיעה במגדל תקשורת השייך להם באי קשם. לפי הגרסה האיראנית, התקיפה השיגה את יעדיה ופגעה במערכות התקשורת הצבאיות של יריביה באזור.