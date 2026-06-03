מתקפה איראנית על כווית ובחריין לאחר ירי אמריקני במצר הורמוז

ארה"ב השביתה מכלית שניסתה לפרוץ את המצור הימי, פיצוצים דווחו באיראן, ואזעקות נשמעו בכווית ובבחריין בעקבות מתקפת טילים וכטב"מים. כל הפרטים על הדרמה הלילית

הסלמה משמעותית נרשמה הלילה (שלישי) באזור המפרץ הפרסי, לאחר שצבא ארצות הברית הודיע כי השבית מכלית נפט שניסתה לפרוץ את המצור במצר הורמוז ולהגיע לאי ח'ארג שבאיראן.

לפי הודעת הצבא האמריקני, לאחר שהספינה לא נענתה במשך שעות ארוכות לקריאות לעצור, מטוס אמריקני שיגר טיל לעבר חדר המנועים שלה והשבית את יכולת ההפלגה שלה.

זמן קצר לאחר מכן החלו להצטבר דיווחים מאיראן על פיצוצים באזור האי קשם שבמפרץ הפרסי.

סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" דיווחה, בהסתמך על מקורות מקומיים ותושבים, כי באזור נשמעו הדי פיצוצים, אולם לא נמסרו פרטים רשמיים באשר לסיבת האירוע.

אזעקות בכווית ובבחריין

בהמשך הלילה הודיע צבא כווית על הפעלת מערכות ההגנה האווירית במדינה בעקבות מתקפה של טילים וכטב"מים שהוגדרה על ידו כ"עוינת".

ירי טילים על כווית. סעיף 27

זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות גם בבחריין, כאשר משרד הפנים במדינה קרא לתושבים להיכנס למרחבים מוגנים בעקבות איום ביטחוני מתפתח.

בהודעה רשמית נמסר כי הופעלה אזעקת חירום מחשש לתקיפה, על רקע ההתפתחויות בכווית ובאזור כולו.

במקביל הודיעו גורמים אמריקניים כי גל נוסף של כטב"מים יורט על ידי מערכות ההגנה האווירית הפועלות בכווית.

לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים ששוגרו לעבר כווית לא הגיעו ליעדם לאחר שנפלו או התפרקו במהלך הטיסה.

בנוסף נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו בהצלחה על ידי כוחות אמריקניים ובחרייניים, וכי לא נרשמו פגיעות משמעותיות במטרות אסטרטגיות.

אולם מנגד, משמרות המהפכה טענו כי המתקפה בוצעה בתגובה לפגיעה במגדל תקשורת השייך להם באי קשם.

לפי הגרסה האיראנית, התקיפה השיגה את יעדיה ופגעה במערכות התקשורת הצבאיות של יריביה באזור.

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