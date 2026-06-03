כווית מאשרת: אדם נהרג בתקיפה האיראנית על נמל התעופה

משרד החוץ של כווית אישר כי אדם אחד נהרג ומספר נוספים נפצעו בתקיפה האיראנית על שדה התעופה במדינה. במקביל, באיראן טענו כי "האחריות לתקיפה היא על שליטי כווית ובחריין" עקב תמיכתם בארה"ב

מתיחות במפרץ: משרד החוץ של כוויית אישר כעת (רביעי) כי אדם אחד נהרג ומספר נוספים נפצעו בתקיפה האיראנית הלילה על נמל התעופה הבינלאומי במדינה, זאת לאחר ששוגרו טילים וכטב"מים לעבר המתחם.

במקביל, משרד החוץ של איראן פרסם גינוי לתקיפה של ארה"ב באי קשם והשבתת מיכלית הנפט שניסתה לפרוץ את המצור במיצרי הורמוז. בהודעה המשרד התייחס גם לתקיפה האיראנית על כוויית ובחריין הלילה, כשנטען כי הוא בוצע בעקבות התמיכה של המדינות הללו בארה"ב.

"האחריות הישירה והמלאה לפעולות שהתרחשו אמש היא על שליטי כווית ובחריין" נאמר בהודעה האיראנית. "כל מדינה שמאפשרת לצדדים התוקפים להשתמש בקרקע, בים ובמרחב האווירי שלה, או במתקנים ובבסיסים הממוקמים בשטחה, כדי לבצע או לתמוך בתוקפנות צבאית נגד איראן, מפרה את כללי היסוד של המשפט הבינלאומי ואת עקרון השכנות הטובה, ומבצעת צעד של תוקפנות נגד איראן בהתאם להחלטות האו"ם".

בטהרן הוסיפו וטענו כי "ברור שהאחריות להשלכות של ההסלמה הנוכחית מוטלת גם על התוקפים האמריקנים והציונים, אך גם על הצדדים שמסייעים להם בצעדים נגד איראן".

כאמור, במהלך הלילה דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בכווית בעקבות מתקפה של טילים וכטב"מים. בצבא האמריקני אמרו כי שני טילים ששוגרו לעבר כווית לא הגיעו ליעדם לאחר שנפלו או התפרקו במהלך הטיסה. הבוקר כווית הכריזה על מצב חירום בשדה התעופה הבינלאומי במדינה.

מנגד, משמרות המהפכה טענו כי המתקפה בוצעה בתגובה לפגיעה במגדל תקשורת השייך להם באי קשם. לפי הגרסה האיראנית, התקיפה השיגה את יעדיה ופגעה במערכות התקשורת הצבאיות של יריביה באזור.

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