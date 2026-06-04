הריח לבד יעשה לכם תיאבון: אסאדו עסיסי בתנור לשבת

אסאדו רך שמתפרק במזלג, רוטב עשיר עם סילאן וסויה, ותבנית אחת שעושה את כל העבודה: המתכון הזה יהפוך בקלות לכוכב של שולחן השבת שלכם

יש מנות שפשוט נולדו לשולחן שבת - והאסאדו הזה הוא בדיוק אחת מהן. בשר שמתפרק במזלג, רוטב עמוק ומתקתק, ותבנית אחת שנכנסת לתנור ועושה את כל העבודה לבד.

מצרכים

2 קילו אסאדו עם עצם

3 בצלים גדולים חתוכים גס

6 שיני שום

2 כפות סילאן

3 כפות רוטב סויה

2 כפות רסק עגבניות

כף חרדל

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית פלפל שחור

כפית מלח

2 כוסות מים רותחים

4 תפוחי אדמה קלופים (לא חובה)

3 גזרים חתוכים גס

אופן ההכנה

סוגרים את הבשר

מחממים סיר רחב או מחבת עם מעט שמן וצורבים את האסאדו מכל הצדדים עד שהוא מקבל צבע עמוק ויפה.

מכינים את הרוטב

בקערה מערבבים סילאן, סויה, רסק עגבניות, חרדל, שום ותבלינים.

מסדרים בתבנית

מניחים בתבנית את הבצל, הגזר ותפוחי האדמה. מעליהם מניחים את הבשר ושופכים את הרוטב. מוסיפים מים רותחים ומכסים היטב בנייר אפייה ואז בנייר כסף.

הסוד לאסאדו רך באמת

אופים על 150 מעלות במשך 5-6 שעות. בשעה האחרונה אפשר להסיר את הכיסוי כדי לקבל צבע משגע מלמעלה.

לפני ההגשה

מומלץ לתת לבשר לנוח 10 דקות לפני החיתוך. מגישים עם הפירה, האורז או פשוט עם חלה שסופגת את כל הרוטב.



