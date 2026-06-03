"לרקוד יותר קשה מלצלם את יומני הערפד": נייט בוזוליק נשבר בחזרות

בריאיון מיוחד לסרוגים, כוכב "יומני הערפד" נייט בוזוליק מדבר על המעבר המפתיע לרחבת רוקדים עם כוכבים, מודה שהחזרות קשות יותר מצילומי הסדרה שהפכה אותו לכוכב בינלאומי - וחושף את הכאבים, הלחץ והחיבור המיוחד עם ג'וליה שחר מאחורי הקלעים

מאז 7 באוקטובר, נייט בוזוליק הפך לאחד הפרצופים הכי מזוהים בעולם ההסברה למען ישראל. בזמן שכוכבים הוליוודיים רבים בחרו לשתוק, בוזוליק דווקא הגיע שוב ושוב לישראל, פגש משפחות חטופים, העלה עשרות סרטוני הסברה ברשתות החברתיות - והפך לאחד התומכים הכי בולטים של ישראל בעולם הבידור הבינלאומי.

עכשיו, הכוכב ההוליוודי שמוכר בעיקר בזכות הסדרות יומני הערפד והמקוריים, עושה תפנית מפתיעה ומגיע גם לרוקדים עם כוכבים. אל בוזוליק הוצמדה הרקדנית ג'וליה שחר, שנחשבת לאחת הרקדניות הבולטות בתוכנית, אחרי שכבר רקדה בעבר עם יוגב מלכה, דור הררי, איתו גם זכתה בגמר, ובן זיני.

אבל אם חשבתם שכוכב הוליוודי שכבר עבר אינספור צילומים, אקשן ולחץ על סטים בינלאומיים יגיע רגוע לתוכנית - בוזוליק מבהיר מהר מאוד שהחזרות ל"רוקדים עם כוכבים" הצליחו לשבור גם אותו. בריאיון מיוחד ל"סרוגים", הוא מודה שדווקא רחבת הריקודים הפכה לאתגר הכי קשה בקריירה שלו.

צפו בראיון של נייט בוזוליק וג'וליה שחר לסרוגים

ראיון לסרוגים

"זה יותר קשה ממשחק"

כשנשאל אם ציפה שהחוויה תהיה כל כך קשה, בוזוליק הודה שהוא ממש לא היה מוכן למה שחיכה לו על הרחבה. "לא. זה נהיה קשה יותר ויותר בכל יום". בהמשך, הוא אפילו השווה בין העבודה על סטים הוליוודיים לבין החזרות לרוקדים עם כוכבים - והפתיע לגמרי בתשובה שלו. "בלי ספק - זה יותר קשה ממשחק”.

לדבריו, בזמן הריקוד הוא צריך לחשוב על אינספור דברים במקביל. "לא לשכוח לתפוס את ג'וליה, לזכור את הסיבוב, לזכור איפה אני צריך לנחות. אתה חושב על כל כך הרבה דברים בשנייה אחת".

ובינתיים, גם הגוף כבר מתחיל להרגיש את העומס. "אני כל הזמן בכאבים. הגב שלי כואב. זה ממש לא נוח".

"ג'וליה לא עושה הנחות"

אל בוזוליק הוצמדה כאמור ג'וליה שחר, שנחשבת לאחת הרקדניות הבולטות בתוכנית - ובוזוליק ממש לא הסתיר כמה הוא מרוצה מהשידוך. "ברגע שראיתי שקיבלתי את ג'וליה, הרגשתי שהסיכויים שלי עלו".

לדבריו, שחר היא פרפקציוניסטית אמיתית שלא נותנת לו להוריד רגל מהגז. "היא עובדת קשה בטירוף" גם ג'וליה עצמה הודתה שהשניים מאוד דומים בגישה שלהם לעבודה. "אנחנו לא מסתפקים ב'בסדר'. אם משהו לא מושלם - עושים שוב".

בוזוליק צחק וסיפר שלפעמים הוא כבר בטוח שסיימו להתאמן - אבל ג'וליה חושבת אחרת לגמרי. "אני אומר שזה מספיק טוב, והיא ישר אומרת לי: 'לא. עוד פעם'"

נתנאל בוזוליץ וג'וליה שחר צילום: מתוך האינסטגרם

"אין לי זמן אפילו ללמוד עברית"

למרות החיבור הגדול שלו לישראל, בוזוליק הודה שבינתיים הוא עדיין לא מצליח למצוא זמן ללמוד עברית. "אני ממש רוצה ללמוד עברית, אבל אין לי זמן לכלום כרגע".

לדבריו, אנשים בבית לא באמת מבינים כמה עבודה מושקעת מאחורי כל ריקוד קצר שרואים בטלוויזיה. "כולם רואים דקה וחצי על הבמה, אבל יש מאחורי זה שעות על גבי שעות של חזרות"

הוא גם סיפר שבגלל האימונים האינטנסיביים, אפילו פעילות ההסברה שלו ברשתות החברתיות נפגעה בתקופה האחרונה. "אני רואה דברים שאני רוצה לדבר עליהם ולהעלות על ישראל - אבל פשוט אין לי זמן כרגע".

"כיף לי להופיע מול הישראלים"

לצד הקושי והכאבים, בוזוליק סיפר שיש משהו אחד שמחזיק אותו לאורך כל התקופה - הקהל הישראלי. "אני מרגיש בר מזל שיש לי הזדמנות להופיע מול מדינה שאני כל כך אוהב".

לדבריו, דווקא אחרי התקופה המורכבת שעברה על ישראל מאז 7 באוקטובר, הוא מרגיש שיש משמעות גדולה גם לרגעים של בידור ושמחה. "הישראלים עברו כל כך הרבה - ועדיין מצליחים למצוא סיבות לשמוח ולחגוג את החיים".

בוזוליק הוסיף שהוא שמח להיות חלק קטן מהרגעים האלה. "אם אני יכול לגרום לאנשים לחייך וליהנות לכמה רגעים - אז זה שווה הכול".

נתנאל בוזוליק צילום: אינסטגרם

ומה עם הפסטיגל?

לקראת סוף הריאיון נשאל בוזוליק אם אחרי "רוקדים עם כוכבים" נראה אותו גם בפסטיגל.

בהתחלה הוא בכלל לא הבין במה מדובר, אבל אחרי שהסבירו לו שזה "הקואצ'לה של הילדים בישראל", הוא כבר נשמע הרבה יותר פתוח לרעיון. "היי, דברים מוזרים יותר כבר קרו. אז אולי".