טראמפ מאשר: אמרתי לנתניהו שהוא משוגע

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי איראן הסכימה לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני והביע תקווה להיפגש עם מוג'תבא חמינאי: "נראה שאנחנו מסתדרים די טוב". עוד אישר כי קרא לנתניהו "פאקינג משוגע" בשיחה הקשה שלהם

בדרך להסכם? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום (רביעי) בראיון לפודקאסט של עיתון ה"ניו יורק פוסט" כי איראן הסכימה שלא להחזיק בנשק גרעיני. עוד טען כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורב כעת בשיחות המשא ומתן - והביע תקווה לפגוש את האייתוללה בעתיד.

"איראן הסכימה שלא יהיה להם נשק גרעיני. האייתוללות באיראן מעורבים כעת במשא ומתן" אמר טראמפ. "מוג'תבא חמינאי נתן את התמיכה שלו לשיחות. מחירי הדלק ירדו ברגע שהעימות יסתיים, וככל הנראה המצור הימי יוסר עד Labor Day (ה-7 בספטמבר). אני חושב שהדברים יסתדרו במהירות".

עוד טען כי הוא ישמח להיפגש בעתיד עם חמינאי. "נראה שאנחנו מסתדרים די טוב. הייתי רוצה להיפגש איתו, ואני בטוח שאפגש איתו מתישהו" הצהיר. "הכל תלוי באיך הדברים יסתדרו".

הנשיא האמריקני התייחס גם לדיווחים על השיחה הקשה שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שלשום, ואישר כי אכן קרא לנתניהו "פאקינג משוגע" במהלך השיחה המתוחה. "הייתי מוטרד מכך שהוא כל הזמן תוקף בלבנון, אז באמת אמרתי לו את זה" הסביר טראמפ. "אבל אנחנו עובדים ביחד טוב מאד. אני מאד אוהב את ביבי, ואני עובד איתו מצויין".