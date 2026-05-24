לקראת ההסכם: גורם מדיני חשף פרטים על שיחת נתניהו וטראמפ

שעות אחרי שדווח על ההתקדמות במשא ומתן בין ארה"ב ואיראן, בלשכת ראש הממשלה פרסמו כעת (ראשון) את דבריו של גורם מדיני, שסיפק פרטים חדשים על השיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמש.

"ארה״ב מעדכנת את ישראל על המו״מ למזכר ההבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למו״מ להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת" נאמר. "בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ, ראש הממשלה הדגיש שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עקרון זה".

לדברי הגורם, "הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במו״מ על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה. ראש הממשלה שב וביטא את הערכתו לנשיא טראמפ על מחויבותו ארוכת השנים ויוצאת הדופן לביטחון ישראל".

כאמור, במהלך הלילה דווח על התקדמות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, כשנאמר כי וושינגטון וטהרן מתקרבות להסכם ביניים רחב היקף שיכלול הארכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והקלות כלכליות משמעותיות לאיראנים.

על פי הדיווח של ברק רביד באתר Axios, טיוטת ההסכם הנוכחית קובעת כי הצדדים יחתמו על מזכר הבנות זמני לתקופה של 60 יום, עם אפשרות להארכה בהסכמה הדדית. במהלך התקופה הזאת ייפתח מחדש מצר הורמוז לתנועה חופשית של כלי שיט, ואיראן תפעל להסרת המוקשים שפוזרו באזור במהלך העימות.

בתמורה, ארצות הברית צפויה להסיר את המצור הימי על נמלי איראן ולהעניק הקלות זמניות בסנקציות, שיאפשרו לטהרן לשוב ולמכור נפט באופן חופשי בתקופת הביניים.

לפי המתווה המסתמן, איראן התחייבה עקרונית שלא לפעול להשגת נשק גרעיני, וכן להיכנס למשא ומתן על עצירת העשרת האורניום והוצאת מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה משטחה. בדיווח נטען כי טהרן כבר העבירה באמצעות המתווכות מסרים חיוביים לגבי היקף הוויתורים שהיא מוכנה לבצע בתחום הגרעין, אם כי טרם הושגו הבנות סופיות.