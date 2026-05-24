דיווח: איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר

ב״ניו יורק טיימס״ דווח כי במסגרת ההבנות המתגבשות מול ארה״ב, טהרן הסכימה עקרונית לוותר על האורניום המועשר לרמה גבוהה שבידיה. טראמפ: “ההסכם סוכם ברובו”

במסגרת המגעים להסכם חדש בין ארצות הברית לאיראן, טהרן הביעה נכונות לוותר על מלאי האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה, כך דווח הלילה (בין שבת לראשון) ב״ניו יורק טיימס״ מפי גורמים אמריקנים.

לפי הדיווח, ההבנות בין הצדדים עדיין אינן כוללות הכרעה סופית באשר לאופן שבו יטופל מאגר האורניום עצמו, והדיונים בנושא צפויים להימשך בסבב השיחות הבא שיעסוק בעתיד תוכנית הגרעין האיראנית.

עוד נטען כי איראן התנגדה בתחילה להכניס את סוגיית האורניום לשלב הראשון של ההסכם, אולם האמריקנים הבהירו באמצעות מתווכים כי ללא התחייבות בנושא, ארצות הברית עשויה לשוב לפעולה צבאית נגד טהרן.

לפי הערכות מערביות, איראן מחזיקה כיום ביותר מ־400 קילוגרמים של אורניום מועשר לרמה של 60%, רמת העשרה שנחשבת קרובה יחסית לזו הנדרשת לייצור נשק גרעיני.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת Truth Social כי “ההיבטים והפרטים הסופיים של ההסכם עדיין נמצאים בדיון”, אך ציין כי העסקה “סוכמה ברובה”.

טראמפ הוסיף כי במסגרת ההבנות המסתמנות צפוי גם מצר הורמוז להיפתח מחדש לתנועה מלאה.

לדבריו, שוחח בנושא עם שורת מנהיגים מהמזרח התיכון, בהם מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, וכן עם הרמטכ״ל הפקיסטני אסים מוניר, שהיה מעורב במאמצי התיווך.

בנוסף ציין טראמפ כי שוחח גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי “השיחה התנהלה היטב”.

הדאגה בירושלים

למרות ההתקדמות במגעים, בישראל ממשיכים לעקוב בדאגה אחר נוסח ההסכם המתגבש.

בירושלים חוששים כי ההבנות לא יובילו לפירוק מלא של תוכנית הגרעין האיראנית, ולא יעסקו באופן מספק גם בנושא הטילים הבליסטיים והמשך התמיכה האיראנית בארגוני הפרוקסי במזרח התיכון.

לפי דיווח נוסף של סוכנות רויטרס, המתבסס על מקורות בפקיסטן, מתווה ההסכם המסתמן כולל שלושה שלבים מרכזיים: הפסקת הלחימה, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז, ולאחר מכן תקופת משא ומתן של כ־30 יום עם אפשרות להארכה, לצורך גיבוש יתר פרטי ההסכם.