פתיחת הורמוז, הקלות לאיראן ו־60 ימי חסד: פרטי ההסכם נחשפים

ההבנות המתגבשות בין וושינגטון לטהרן כוללות הארכת הפסקת האש ל־60 יום, הסרת חלק מהסנקציות ודיונים על תוכנית הגרעין. בישראל חוששים מהוויתורים לאיראן. כל הפרטים

ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם ביניים רחב היקף שיכלול הארכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והקלות כלכליות משמעותיות לטהרן.

על פי הדיווח של ברק רביד באתר Axios, טיוטת ההסכם הנוכחית קובעת כי הצדדים יחתמו על מזכר הבנות זמני לתקופה של 60 יום, עם אפשרות להארכה בהסכמה הדדית.

במהלך התקופה הזאת ייפתח מחדש מצר הורמוז לתנועה חופשית של כלי שיט, ואיראן תפעל להסרת המוקשים שפוזרו באזור במהלך העימות.

בתמורה, ארצות הברית צפויה להסיר את המצור הימי על נמלי איראן ולהעניק הקלות זמניות בסנקציות, שיאפשרו לטהרן לשוב ולמכור נפט באופן חופשי בתקופת הביניים.

בכיר אמריקני שצוטט בדיווח אמר כי הממשל רואה בכך צעד חיוני גם לייצוב שוק האנרגיה העולמי. לדבריו, “הקלות יינתנו בהתאם לביצועים”, והבהיר כי הסרת סנקציות רחבה יותר תתבצע רק אם איראן תעמוד בהתחייבויותיה בנושא הגרעין.

לפי המתווה המסתמן, איראן התחייבה עקרונית שלא לפעול להשגת נשק גרעיני, וכן להיכנס למשא ומתן על עצירת העשרת האורניום והוצאת מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה משטחה.

בדיווח נטען כי טהרן כבר העבירה באמצעות המתווכות מסרים חיוביים לגבי היקף הוויתורים שהיא מוכנה לבצע בתחום הגרעין, אם כי טרם הושגו הבנות סופיות.

עוד עולה מהדיווח כי הכוחות האמריקניים שהוזרמו למזרח התיכון בחודשים האחרונים יישארו באזור במהלך תקופת ההסכם, ורק אם ייחתם הסכם קבוע ויאומת יישומו, תישקל נסיגה הדרגתית שלהם.

בישראל עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות

לפי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע בשיחה עם הנשיא טראמפ הסתייגויות מההסכם, במיוחד מהסעיפים הנוגעים לסיום העימות מול חיזבאללה בלבנון ומהיעדר מגבלות נוקשות יותר על הטילים הבליסטיים והשלוחות האיראניות באזור.

עם זאת, גורם אמריקני טען כי ההסכם אינו מונע מישראל לפעול נגד חיזבאללה במקרה של התחמשות מחודשת או ניסיונות תקיפה. “אם חיזבאללה יתנהג יפה, ישראל תתנהג יפה”, אמר אותו גורם.

לפי Axios, טראמפ קיים בימים האחרונים שיחות עם שורת מנהיגים ערבים ומוסלמים, בהם מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, מצרים, טורקיה ופקיסטן, וכולם הביעו תמיכה במתווה ההסכם.

בדיווח צוין כי פקיסטן מילאה תפקיד מרכזי במאמצי התיווך, כאשר הרמטכ״ל הפקיסטני עאסים מוניר פעל מול טהרן בניסיון להביא לסגירת הפערים האחרונים.

לפי הגורמים האמריקניים, טראמפ שקל בימים האחרונים שתי אפשרויות, קידום הסכם מדיני או חזרה למתקפה צבאית רחבה נגד איראן, אך נכון לעכשיו הוא נוטה לכיוון הדיפלומטי.

בבית הלבן מקווים כי ההסכם יושלם כבר ביממה הקרובה, אם כי גורמים אמריקניים מודים כי עדיין קיימים פערים שעלולים להביא לקריסת המגעים ברגע האחרון.