נתניהו גינה את הירי בארה"ב וחיזק את טראמפ: "החבר הכי טוב"

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את אירוע הירי בוושינגטון, וחיזק את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - אותו כינה "החבר הטוב ביותר שהיה לישראל בבית הלבן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה כעת (ראשון) את אירוע הירי שהתרחש הלילה מחוץ לבית הלבן, כשבדבריו חיזק את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וכינה אותו "החבר הטוב ביותר שהיה לישראל בבית הלבן". דבריו של נתניהו מגיעים גם על רקע הדיווחים לגבי התקדמות במגעים על הסכם בין ארה"ב לאיראן - כשבשלב הזה נתניהו עדיין לא התייחס באופן פומבי למתווה המתגבש.

"אני מרוצה מכך שהנשיא דונלד טראמפ, החבר הטוב ביותר שהיה לישראל בבית הלבן, בטוח ושהיורה נוטרל לפני שיכל לגרום לנזק נוסף" כתב נתניהו באנגלית. "אלימות פוליטית, כולל ניסיונות חוזרים להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ, צריכה להיות מוקעת באופן חד משמעי ובנחרצות על ידי כולם".

כאמור, בתקשורת האמריקנית דווח הלילה כי עשרות יריות נורו סמוך לבית הלבן בזמן שטראמפ היה במעון הנשיאותי. עדי ראייה וכתבים שנכחו באזור סיפרו כי שמעו בין 20 ל־30 יריות במהלך התקרית. בבית הלבן הדגישו כי הנשיא טראמפ לא נפגע ולא היה בסכנה מיידית, אך עודכן בזמן אמת בפרטי האירוע על ידי השירות החשאי.

על פי הדיווחים, החשוד התקרב למחסום סמוך לבית הלבן ופתח בירי לעבר אנשי אכיפת החוק. בתגובה, כוחות הביטחון השיבו באש ונטרלו אותו. גורמי אכיפה מסרו כי מדובר באדם שהיה מוכר לרשויות כמעורער בנפשו, וכי בעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה מהבית הלבן.

תחילה נמסר כי היורה פונה לבית החולים במצב קשה, אולם בהמשך עדכן השירות החשאי האמריקני כי הוא מת מפצעיו. בנוסף דווח כי עובר אורח נפצע באורח קשה מירי, אך לא ברור האם הוא נורה על ידי החשוד או שנפגע במהלך חילופי האש.



