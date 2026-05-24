רגעי מתח בוושינגטון: ירי ליד הבית הלבן בזמן שטראמפ בפנים

דרמה ביטחונית בוושינגטון: עשרות יריות נורו הלילה (בין שבת לראשון) סמוך לבית הלבן, בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהה במתחם הנשיאותי.

לפי דיווחים מכלי תקשורת אמריקניים, עדי ראייה וכתבים שנכחו באזור שמעו בין 20 ל־30 יריות במהלך התקרית.

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי החשוד התקרב למחסום סמוך לבית הלבן ופתח בירי לעבר אנשי אכיפת החוק. בתגובה, כוחות הביטחון השיבו באש ונטרלו אותו.

תחילה נמסר כי היורה פונה לבית החולים במצב קשה, אולם בהמשך עדכן השירות החשאי האמריקני כי הוא מת מפצעיו.

גורמי אכיפה בארצות הברית מסרו כי מדובר באדם שהיה מוכר לרשויות כמעורער בנפשו, וכי בעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה.

לפי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע באורח קשה במהלך חילופי האש. מנגד, לא דווח על נפגעים מקרב כוחות הביטחון.

בבית הלבן הדגישו כי הנשיא טראמפ לא נפגע ולא היה בסכנה מיידית, אך עודכן בזמן אמת בפרטי האירוע על ידי השירות החשאי.

במהלך התקרית הועברו עיתונאים ואנשי תקשורת ששהו במתחם לחדר התדרוכים של הבית הלבן, שם קיבלו הוראה להסתתר ולהישאר במקום מוגן.

לפי CNN, סוכני השירות החשאי צעקו לעבר הנוכחים “לרדת למטה” והזהירו מפני הירי באזור.

ראש ה־FBI, קאש פאטל, מסר כי הלשכה הפדרלית מסייעת לשירות החשאי בחקירת האירוע. הרשויות בארצות הברית בודקות כעת את נסיבות התקרית והמניע לירי.