"משוגע, בלעדיי אתה בכלא": השיחה הקשה בין טראמפ לנתניהו

נשיא ארצות הברית תקף בחריפות את ראש הממשלה על רקע ההסלמה בלבנון. גורמים אמריקניים טוענים כי טראמפ הזהיר מפני תקיפה בביירות והאשים את נתניהו בפגיעה במעמדה של ישראל בעולם

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ניהל אתמול (שני) שיחה חריגה וטעונה במיוחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע הכוונה הישראלית להרחיב את הלחימה בלבנון.

על פי דיווח של ברק רביד, שציטט שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף שקיבל עדכונים על תוכן השיחה, טראמפ זעם על נתניהו והביע התנגדות חריפה לצעדים שישראל מבקשת לנקוט בלבנון.

לפי הדיווח, הנשיא האמריקני בלם תוכנית ישראלית לתקוף בביירות והבהיר לנתניהו כי מהלך כזה עלול להוביל לבידוד מדיני גובר של ישראל.

אחד המקורות סיפר כי טראמפ היה "עצבני" לאורך השיחה, ובשלב מסוים אף צעק לעבר נתניהו: "מה לעזאזל אתה עושה?"

לפי הדיווח, טראמפ סבור כי ישראל מסלימה את הלחימה בצורה שאינה פרופורציונלית, למרות שהוא תומך בזכותה להגן על עצמה מפני ירי חיזבאללה.

על פי אחד הבכירים האמריקנים, טראמפ השתמש במהלך השיחה בשפה חריפה במיוחד כלפי ראש הממשלה.

לדבריו, הנשיא אמר לנתניהו: "אתה פאקינג משוגע. היית בכלא אם לא אני. אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה".

עוד נטען כי טראמפ האשים את נתניהו בכפיות טובה והביע תסכול עמוק מההתנהלות הישראלית בימים האחרונים.

לפי גורמים אמריקניים, טראמפ מודאג גם ממספר האזרחים שנהרגו בלבנון במהלך הלחימה.

בכיר אמריקני צוטט כאומר כי הנשיא התנגד לאפשרות של הפלת בניינים שלמים בביירות לצורך חיסול בכיר חיזבאללה בודד, וסבר כי מהלכים כאלה עלולים להחריף עוד יותר את הביקורת הבינלאומית נגד ישראל.

במקביל, גורם ישראלי הכחיש כי קיימת בשלב זה כוונה לתקוף מטרות של חיזבאללה בביירות.

על פי הדיווח, אחד הגורמים המרכזיים לכעסו של טראמפ הוא החשש שההסלמה בלבנון תפגע במגעים שמנהלת ארצות הברית מול איראן.

לדברי אחד הבכירים, השיחה עם נתניהו הייתה מהקשות ביותר שקיים טראמפ מאז חזר לבית הלבן בינואר 2025.

זמן קצר לאחר השיחה פרסם טראמפ הודעה ברשת Truth Social, שבה כתב כי השיחות עם איראן נמשכות "בקצב מהיר".