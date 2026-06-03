לפיד: "ייקח עוד שבועיים-שלושה, אבל איזנקוט יצטרף אלינו"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס שוב להיערכות לבחירות וטען כי "ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי קצת יותר, אבל תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה, שבה נודיע שגם גדי איזנקוט הצטרף אלינו".

ממשיך בלחץ: ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס שוב היום (רביעי) לאפשרות של איחוד עם מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט, כשחזר על טענתו כי ההצטרפות של הרמטכ"ל לשעבר לחיבור של לפיד ונפתלי בנט יקרה במהלך השבועות הקרובים.

"פיזור הכנסת כבר עבר בקריאה ראשונה, בימים הקרובים הכנסת תסגור על תאריך בחירות, והקמפיין יתחיל" אמר לפיד בנאומו בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. "וכמו תמיד, הכל יתחיל מאוד מבולגן, ואז לאט לאט זה יתבהר. ייקח עוד שבועיים עוד שלושה, אולי קצת יותר, אבל תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה, שבה נודיע שגם גדי איזנקוט הצטרף אלינו".

"אחרי שלוש וחצי שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה ואופטימיות ונורמליות. גדי בא, המחנה מתאחד, בדיוק כמו שהמדינה צריכה להתאחד" טען. "זה מה שצריך לקרות. וזה יהיה נורא אם זה לא יקרה - בגלל זה זה יקרה".

עוד הזכיר כי "בנט ואני כבר ניצחנו פעם את נתניהו והקמנו ממשלה. נתניהו היה אז הרבה יותר חזק מעכשיו. זה היה לפני השבעה באוקטובר, לפני המשבר הכלכלי והמשבר הבינלאומי והמשבר הערכי והטירוף של בן גביר ויריב לוין, ובכל זאת ניצחנו".

"למה ניצחנו? כי האמנו. האמנו בכוחנו, האמנו שאנחנו צודקים, האמנו שאנחנו מביאים למדינת ישראל משהו טוב יותר" סיכם. "אחרי השלוש וחצי שנים הנוראות שעברנו, אני מאמין בזה היום יותר מתמיד".