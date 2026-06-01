בשתי מילים: יאיר לפיד במסר לגדי איזנקוט

בעקבות הדיווח על ההצעה של גדי איזנקוט לנפתלי בנט, ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה לאיזנקוט במסר פומבי: "אני רוצה להגיד לגדי שתי מילים"

נערכים לבחירות 2026: ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה היום (שני) בקריאה פומבית לרמטכ"ל ולח"כ לשעבר גדי איזנקוט, כשבדבריו עודד אותו להצטרף לחיבור של מפלגת "ביחד" איתו ועם נפתלי בנט.

"אני רוצה להגיד לגדי שתי מילים: גדי בוא!" אמר לפיד בטח ישיבת הסיעה של יש עתיד. "אתה איש של ערכים, אתה איש של אהבת הארץ, אני מאמין בכוונותיך הטובות, אני מעריך את היכולות שלך, בוא, תצטרף אלינו. החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל".

לדבריו, "המדינה הזו, ישראל אהובתנו, זקוקה להתחלה חדשה. זקוקה לאיחוד. זקוקה לממשלה שתתן לה שקט ויעילות והגינות וערכים. כדי שזה יקרה, כדי שנוכל לאחד את המדינה, הצעד הראשון, ההכרחי, החיוני, הוא לאחד קודם כל את המחנה הלאומי-ליברלי, הציוני, של פטריוטים אוהבי ישראל. בלי זה לא נוכל לנצח".

כזכור, אמש דווח בחדשות 12 כי איזנקוט הציע לראשי מפלגת 'ביחד' מתווה לפיו במקום להתאחד הגוש ירוץ "כקבוצה" כשכל שחקן רץ לבד. על פי המתווה, המפלגות לא יתאחרו לפני הבחירות אך יסכימו על עקרונות וערכי יסוד משותפים כמו הקמת ועדת חקירה ממלכתית וחוק גיוס, כשהמטרה היא להדיח את נתניהו מראשות הממשלה.