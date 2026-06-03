"אל תתנו יד": איזנקוט בפנייה לחברי הקואליציה

הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט פנה במסר לחברי הקואליציה והזהיר: "זה יהיה כתם נוסף על בית המחוקקים של ישראל

רגע לפני ההצבעה בכנסת לבחירת מבקר המדינה הבא, הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט פנה הבוקר (רביעי) לחברי הקואליציה וקרא להם שלא לתמוך במועמדותו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד.



"אני קורא לכל חברי כנסת ישראל שלא לתת יד למהלך המושחת למינוי עורך דינו האישי של רה״מ למבקר המדינה, גם אם מדובר באדם ישר דרך ועורך דין טוב" אמר איזנקוט. "זה יהיה כתם נוסף על בית המחוקקים של ישראל".

כאמור, היום תתקיים בכנסת הצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה הבא, שייבחר לקדנציה של שבע שנים ויחליף את מתניהו אנגלמן. לאחרונה הקואליציה החליטה להסיר את תמיכתה משופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהיה המועמד הראשון. בתגובה, באופוזיציה החליטו לתמוך בו. במקביל, ח"כים בקואליציה שתמכו במועמדותו של אלרון, נדרשו להעביר את תמיכתם לעו"ד ראבילו.