סמוטריץ' הודיע: זה המועמד שלנו למבקר המדינה

הבחירות לתפקיד מבקר המדינה: הציונות הדתית הודיעה היום כי תתמוך במועמד של ראש הממשלה והקואליציה

הציונות הדתית הודיעה היום (שלישי) כי היא תתמוך במועמד של ראש הממשלה והקואליציה, עו"ד מיכאל ראבילו, לתפקיד מבקר המדינה הבא.

ארבעה ח"כים מהאופוזיציה טענו אמש כי אורית פרקש הכהן, שעזבה את "כחול לבן" למפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט, ניסתה לשכנע אותם בשיחות פרטיות לבחור לתפקיד מבקר המדינה את עו"ד מיכאל ראבילו, מועמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ופרקליטו האישי, כך דווח בווינט.



מחר צפויה להיערך בכנסת הצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה הבא, לקדנציה של שבע שנים. לאחרונה הקואליציה החליטה להסיר את תמיכתה משופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהיה המועמד הראשון. בתגובה, באופוזיציה החליטו לתמוך בו. במקביל, ח"כים בקואליציה שתמכו במועמדותו של אלרון, נדרשו להעביר את תמיכתם לעו"ד ראבילו.

