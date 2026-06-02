טראמפ מכחיש: "השיחות בין ארה"ב ואיראן נמשכות גם היום"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכחיש הערב (שלישי) את הדיווחים על נתק במגעים בין וושינגטון לטהרן, כשטען כי שיחות המשא ומתן נמשכות גם היום.

"דיווחי הפייק ניוז על כך שהרפובליקה האיסלאמית של איראן וארה"ב הפסיקו לדבר לפני כמה ימים הם שגויים ומוטעים" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "השיחות בינינו נמשכות באופן רציף, כולל לפני ארבעה ימים, לפני שלושה ימים, לפני יומיים, אתמול וגם היום".

עוד טען כי "איפה השיחות יובילו, לא נדע - אבל כפי שאמרתי לאיראן, 'הגיע הזמן שתעשו עסקה, בדרך אחת או אחרת. עשיתם את זה כבר 47 שנים, ולא ניתן שזה ימשיך ככה עוד יותר!".

כזכור, בימים האחרונים דווח מספר פעמים על הפסקת השיחות בין ארה"ב לאיראן, זאת לאור הדרישות החדשות של טראמפ ושל המשטר האיראני לתנאים בהסכם וכן על רקע התקיפות הישראליות בלבנון - שהוקפאו אמש בעקבות התערבות אמריקנית.

למרות זאת, טראמפ הכחיש את הדיווחים וטען מספר פעמים כי המשא ומתן נמשך. רק אתמול טראמפ טען כי "לא שמעתי עד עכשיו מהאיראנים משהו על הקפאת המגעים והמשא ומתן, לא שמעתי על השהייה". כאשר צוטטו בפני טראמפ דבריו של המשטר האיראני, הנשיא שידר אדישות לא אופיינית והודיע כי "למען האמת אני גם כך חושב שאנחנו מנהלים שיחות יותר מדי זמן".