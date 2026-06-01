מכר את ישראל? טראמפ מודיע כי המו"מ עם איראן חוזר

דקות בודדות לאחר ההודעה הפתאומית על קיום שיחות עם חיזבאללה, והקפאה מלאה של הלחימה בלבנון, הנשיא טראמפ הודיע כי השיחות עם איראן נמשכות

לאחר שהודיע כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, והפתיע בחשיפה כי שוחח גם עם הנהגת חיזבאללה, נראה כי טראמפ חושף את הסיבה לברקס הקשה לישראל.





בפוסט נוסף ברשתות החברתיות שפורסם לפני דקות בודדות, הודיע טראמפ כי השיחות עם איראן נמשכות, במה שנראה כמו עסקה מאחורי הקלעים אשר כוללת הפסקת אש כפויה בלבנון בתמורה להמשך השיחות בין ארצות הברית ואיראן.

"השיחות נמשכות, בקצב מהיר, עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, תודה לכם על תשובה הלב בנושא זה" הודיע בלקוניות הנשיא.

ההודעות הדרמטיות של טראמפ מגיעות לאחר שמוקדם יותר הודיעו האיראנים בתגובה להרחבת הפעילות של ישראל בלבנון, כי הם מקפיאים לאלתר את המגעים עם ארצות הברית, וייתכן כי המהלך הצליח להרתיע אפילו את נשיא ארצות הברית, שעל פי כל האינדיקציות, מיהר לעצור את ישראל ולכפות הפסקת אש בלבנון בהתאם לדרישות של ארה"ב.