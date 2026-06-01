לקראת חידוש המלחמה? איראן בהודעה דרמטית

בצל המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בטהרן פרסמו לפני זמן קצר הודעה שמאיימת לחדש את המלחמה בין הצדדים

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מדווחת כי על רקע הפעילות המבצעית של צה"ל בלבנון, קיבל הדרג המדיני בטהרן החלטה דרמטית. לפי הדיווח, צוות המשא ומתן של איראן קיבל הנחיה להפסיק באופן מיידי את השיחות ואת העברת המסרים המתנהלים באמצעות הגורמים המתווכים.

בכלי התקשורת האיראני הובהר כי הרשויות ונציגי המשא ומתן הציבו תנאי סף ברור לחידוש המגעים. הדרישה האיראנית כוללת הפסקה לאלתר של פעולות הצבא הישראלי ברצועת עזה ובתוך לבנון, לצד נסיגה מוחלטת מכלל השטחים הכבושים בלבנון. באיראן מדגישים כי כל עוד לא יתקבל אישור רשמי מצידם המאשר את עמידת ישראל בתנאים אלו, לא יתקיימו שיחות נוספות.

איומים בחסימת נתיבי שיט עולמיים

מלבד השעיית האפיק הדיפלומטי, הדיווח באיראן כולל גם איומים צבאיים ואסטרטגיים ישירים כלפי ישראל ובעלות בריתה במערב, המצביעים על כוונה להסלים את המצב בנתיבי השיט הבינלאומיים במזרח התיכון.

על פי סוכנות הידיעות, חזית ההתנגדות ביחד עם איראן מביעות נחישות לפעול לחסימה מוחלטת של מצר הורמוז. במקביל לכך, נשקלת האפשרות להפעיל זירות פעולה נוספות, ובהן מצר באב אל-מנדב. בטהרן מצהירים כי צעדים אלו נועדו להעניש את ישראל ואת המדינות התומכות בה, ומבהירים כי הנושא כבר נמצא על סדר היום המעשי שלהם.