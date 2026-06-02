רוביו: "הסכם עם איראן יכול לקרות היום או מחר"

מזכיר המדינה מרקו רוביו חשף כי איראן הסכימה לדון על פרטים בקשר לתכנית הגרעין שלה שעד כה סירבה להעלות במשא ומתן: "הסכם עם איראן יכול לקרות היום, או מחר, או בשבוע הבא"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום (שלישי) להמשך המגעים בין טהרן לוושינגטון, כשטען כי איראן הסכימה לדון על פרטים בקשר לתכנית הגרעין שלה שעד כה סירבה להעלות במשא ומתן. עוד טען כי ייתכן הסכם עם איראן בימים הקרובים.

"אנחנו כרגע בשיחות - ואני בכוונה אומר את זה, כי שיחות עם איראן הן לא כמו שיחות עם שווייץ. הן שונות מאד" אמר רוביו בדיון הקונגרס. "השיחות הללו דורשות שימוש במתווכים. אבל יש פוטנציאל לפנינו. הסכם עם איראן יכול לקרות היום, או מחר, או בשבוע הבא".

עוד חשף כי "יש אינדיקציות לכך שמעורבותו של המנהיג העליון האיראני, מוג'תבא חמינאי, במשא ומתן גדלה במובן מסוים. בפעם הראשונה שאני זוכר, איראן הסכימה לשאת ולתת על פרטים בתוכנית הגרעין שלה, כשרק לפני חודש, ובטח לפני שנה, הם סירבו אפילו להעלות, שלא לדבר על כניסה לדיונים עליהם". עם זאת, רוביו הבהיר כי "איראן צריכה להתחייב גם למשא ומתן ספציפי על העברת האורניום המועשר".