רוביו: "יש התקדמות, מאמין שיצאו חדשות על איראן בהמשך היום"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס להתקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן ואמר כי "הנשיא טראמפ רוצה להגיע לפתרון, ואולי נשמע חדשות טובות על זה בשעות הקרובות"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום (ראשון) למגעים בין ארה"ב ואיראן על הסכם לסיום המלחמה במהלך הצהרה לתקשורת בניו דלהי. בדבריו אישר כי נרשמה התקדמות במשא ומתן, אך לא התייחס לדיווחים על פרטי ההסכם המתגבש.

"אני מאמין שיצאו עוד חדשות בנושא איראן בהמשך היום" אמר רוביו. "אני אשאיר לנשיא טראמפ להתייחס לזה. רק אגיד שיש התקדמות. אולי לא מספיק, אבל אנחנו מתקרבים".

רוביו הבהיר כי "המטרה היא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. זה לא יקרה, לפחות כל עוד טראמפ הוא נשיא ארה"ב. אף אחד לא היה חזק וקשוח בנושא הגרעין האיראני כמוהו, הוא היחיד שעשה משהו. אסור לזלזל במחויבות שלו למנוע מאיראן נשק גרעיני - הוא לא עומד לחתום על הסכם שיטיב עם השאיפות הגרעיניות הצבאיות של איראן".

עוד התייחס לסוגיית מיצרי הורמוז, כשאמר כי "איראן מאיימת להשמיד אוניות החוצות במעבר ימי בינלאומי – וזה בלתי מתקבל על הדעת. לא ניתן להסכים עם התקדים הזה. הנשיא טראמפ רוצה להגיע לפתרון, ואולי נשמע חדשות טובות על זה בשעות הקרובות. הוא יעדיף שמחלקת המדינה תוביל את זה ולא משרד הביטחון, אבל פתרון יושג בכל מקרה"