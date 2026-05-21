רוביו: "יש סימנים טובים, נראה אם נוכל להגיע להסכם עם איראן"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למשא ומתן בין ארה"ב לאיראן וטען כי נרשמה התקדמות במגעים: "אני לא רוצה להיות אופטימי מדי, אבל יש כמה סימנים חיוביים"

בצל האיומים וההתלבטויות האם לחדש את התקיפות באיראן, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום (חמישי) להמשך המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, וטען כי "יש כמה סימנים טובים" לגבי הסיכוי להגיע להסכם על סיום המלחמה.

"הפקיסטנים הולכים להגיע לאיראן היום. אני לא רוצה להיות אופטימי מדי, אבל יש כמה סימנים חיוביים. בואו נראה אם נוכל להגיע להסכם עם איראן" אמר רוביו. "אנחנו נראה מה יקרה במהלך הימים הקרובים".

רוביו טען כי "אני חושב שהייתה קצת התקדמות, אבל ברור שאנחנו מתמודדים עם מערכת שהיא קצת מפוצלת - המערכת האיראנית. הנשיא טראמפ מעדיף להגיע להסכם טוב, זה מה שהוא תמיד רצה. אני לא אגיד שזה יקרה בוודאות, אבל אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי לראות אם נוכל להגיע להסכם כזה".

עם זאת, רוביו גם הזהיר בסיכום דבריו כי "אם לא נוכל להגיע להסכם טוב, הנשיא היה ברור מאד - יש לו אופציות אחרות. אני לא אפרט מהם, אבל כולם יודעים במה מדובר".