חוזרים בהם? באיראן מכחישים את ההנחייה הדרמטית של חמינאי

אחרי שבבית הלבן דחו את הדיווח על ההחלטה של המנהיג העליון באיראן, מוג'תבא חמינאי, כעת גם באיראן מכחישים וטוענים כי הדיווח הוא "תעמולה של אויבי ההסכם"

הנהיג העליון ? אחרי שבבית הלבן דחו את הדיווח על ההחלטה של המנהיג העליון באיראן, מוג'תבא חמינאי, כעת (חמישי) גם באיראן מכחישים את ההוראה של חמינאי הבן להשאיר את האורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני בידי טהרן.

בכיר איראני אמר לרשת "אל ג'זירה" כי "הדיווחים על דרישת חמינאי בנושא האורניום המועשר הם תעמולה של אויבי ההסכם". לטענת הגורם, חמינאי לא אמר שהוא מסרב להוציא מהמדינה את האורניום המועשר ברמה של 60 אחוז, והבהיר כי לא הוצאה כל פקודה חדשה בנושא.

עם זאת, הבכיר האיראני הוסיף כי "עמדת טהרן נותרת עקבית - באיראן מוכנים רק לדלל את החומר". לדבריו, הנושא הזה הוא מה שיידון בשלב הבא של שיחות המשא ומתן.

כאמור, מוקדם יותר היום שני בכירים איראניים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מוג'תבא חמינאי הורה שמלאי האורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני יישאר בתוך איראן. לפי הדיווח, ההנחיה עלולה להקשות עוד יותר על המגעים מול ארצות הברית בניסיון להגיע להסכם ולהימנע מחידוש הלחימה.



לפי הדיווח, ההוראה של חמינאי הגיעה על רקע אחת הדרישות המרכזיות של ארצות הברית במסגרת השיחות - הוצאת מלאי האורניום המועשר מאיראן כחלק מהסכם אפשרי.



זמן קצר לאחר מכן, כתבת ערוץ "פוקס ניוז" איישה האסני דיווחה כי גורמים בבית הלבן דחו את הפרסום על ההחלטה של המנהיג העליון האיראני - והבהירו כי "החלטה סופית עדיין לא התקבלה בנושא".