אחרי ההתפטרות: טראמפ הודיע על מינוי המחליף של טולסי גבארד

שבוע וחצי אחרי התפטרותה של טולסי גבארד מתפקידה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (רביעי) על מינויו של ביל פולטה כראש מחלקת המודיעין של הבית הלבן במקומה. פולטה שימש עד היום כראש הסוכנות הפדרלית למימון דיור.

"לביל יש ניסיון רב בניהול הנושאים הרגישים ביותר באמריקה, וכן בשמירה על ביטחונם ויציבותם של השווקים. הוא קידם מעל 10 טריליון דולר בחברת 'פאני מאי\פרדי מק', המהווה עלייה משמעותית לעומת איפה שהחברה הייתה לפני 12 חודשים בלבד" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "במהלך התקופה הזו, הוא יישאר גם ראש הסוכנות הפדרלית למימון דיור וכן כמנכ"ל 'פאני מאי\פרדי מק'. ברכותיי!".

כאמור, פולטה מחליף בתפקיד את טולסי גבארד, שהודיעה על התפטרותה לפני כשבועיים ותסיים את תפקידה ב-30 ביוני. בהודעת ההתפטרות הסבירה כי "בעלי, אברהם, אובחן לאחרונה בסוג נדיר ביותר של סרטן עצם. הוא עומד בפני אתגרים גדולים בשבועות ובחודשים הקרובים. בשלב זה, עלי להתרחק משירות ציבורי כדי להיות לצידו ולתמוך בו באופן מלא במאבק הזה".