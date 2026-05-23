טוב לישראל: ראש המודיעין הלאומי טולסי גבארד התפוטרה

ראש המודיעין הלאומי (ה-DNI) בבית הלבן טולסי גבארד, הודיעה על התפטרות. במכתב ההתפטרות תלתה את הסיבה במחלתו של בעלה, אבל בארה"ב טוענים כי טראמפ הראה לה את הדרך החוצה אחרי שניהלה קו נגד המלחמה

בשורה טובה לישראל. ראש מחלקת המודיעין של הבית הלבן (ה-DNI), טולסי גבארד, הודיעה על התפטרות במהלך סוף השבוע.

בהודעת ההתפטרות כתבה גבארד בין השאר: "אני מודה מעומק הלב על האמון שניתן בי על ידי הנשיא טראמפ ועל ההזדמנות להוביל את ה-DNI בשנה וחצי האחרונות. למרבה הצער, עלי להגיש את התפטרותי, שתהיה בתוקף ב-30 ביוני 2026.

בעלי, אברהם, אובחן לאחרונה בסוג נדיר ביותר של סרטן עצם. הוא עומד בפני אתגרים גדולים בשבועות ובחודשים הקרובים. בשלב זה, עלי להתרחק משירות ציבורי כדי להיות לצידו ולתמוך בו באופן מלא במאבק הזה".

למרות הטרגדיה המשפחתית, בארה"ב טוענים כי מדובר בסוג של פיטורים. גבראד נחשבת מהאגף האנטי-מלחמתי בקבינט האמריקני, בדומה לראש המרכז ללוחמה בטרור ג'ו קנט שהיה תחתיה והתפטר בגלל המלחמה באיראן, כשהוא מהאשים את ישראל.

גבארד ניהלה קו בדלני בתוך הקבינט האמריקני, כשהיא מתנגדת למערבות אמריקנית בסכסוכים צבאיים בחו"ל. היא גם התנגדה לחיסול קאסאם סולימאני בעיראק. ונראה כי גם כעת, לא תמכה במלחמה באיראן.