לראשונה מאז 1987: כוחות גבעתי בפעילות בזוטר א-שרקיה. צפו

לראשונה מזה כמעט 40 שנה: בימים האחרונים, כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי, בפיקוד אוגדה 36, יצאו למבצע להשגת שליטה מבצעית וטיהור מרחב הכפרים זוטר א-שרקיה וזוטר אל-ע׳רביה - זאת כחלק מהמאמץ האוגדתי לחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה.

מדובר בפעם הראשונה שבה הכוחות פעלו בזוטר א-שרקיה מאז הפשיטה של כוחות גולני באוקטובר 1987, שהובל בפיקודו של הרמטכ"ל לעתיד גבי אשכנזי.

בצה"ל אמרו כי הכוחות חצו את נהר הליטאני ומבצעים פשיטות ממוקדות על תשתיות טרור במרחב, מאתרים ומשמידים אמצעי לחימה ומחבלים במרחב. עד כה הותקפו בסיוע חיל האוויר יותר מ-100 תקיפות וחוסלו כ-20 מחבלים.

בנוסף, הכוחות איתרו מאות פרטי אמצעי לחימה בבתים אזרחיים במרחב, וכן מחסן אמצעי לחימה שהכיל עשרות פצמ"רים ומשגר, אשר קשורים לחיזבאללה. במחסן נמצאו ארגזים מלאים ברובי RPG7, ראשי קרב, טילים ותחמושת קליעית.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".