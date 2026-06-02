פיקוד העורף: עדכון חשוב לשעות הקרובות

פיקוד העורף מודיע כי היום, יום שלישי (02.06.2026), יתקיימו בדיקות כשירות של צופרים במרחב פיקוד דרום. במהלך הניסוי יישמעו קולות אזעקה במספר יישובים באזור עוטף עזה.

הפעלת המערכות והצופרים תתבצע בצורה הדרגתית ומדורגת במהלך הבוקר, לפי לוח הזמנים הבא:

בשעה 09:05 תופעל ההתרעה ביישוב מבקיעים .

בשעה 10:05 תופעל ההתרעה ביישוב נתיב העשרה .

בשעה 10:45 תופעל ההתרעה ביישוב כרמיה.

בפיקוד העורף מבהירים ומדגישים בפני התושבים כי מדובר בבדיקה שגרתית מתוכננת בלבד. עם זאת, במידה ותופעל באותם אזורים התרעת אמת בזמן הניסוי, יישמע קול של התרעה נוספת (אזעקה עולה ויורדת) כדי להבדיל בין הבדיקה לאירוע אמת.