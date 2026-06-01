הנקודה האדומה: את מי זה מעניין שאבישי בן חיים מחליף תחנה?

עיתונאים דתיים נוהגים להחליף ערוצים מדי פעם, אבל אם בעבר זה היה בגדר רעידת אדמה היום זה דומה יותר לעובד מועדף בתחנת דלק שמצא משהו יותר טוב לעשות

הנקודה האדומה טז בסיוון. אולפן סרוגים













היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

אבישי בן חיים מתחיל את עונת הנדידה של הכתבים.

חשבתם שזה ייגמר במעבר של עמית סגל לישראל היום,

קלמן ליבסקינד למקור ראשון, אלעד טנא לידיעות ו-ynet ושרקי כמחליף של עמית באנטי-ביביתון?

לא!

עכשיו עיתונאי ערוץ13 (וזה ממש לא מזל רע) בן-חיים, שכבר כמעט שנתיים לא נראה בערוץ בגלל

שהיה במילואים בשטח( וכל הכבוד לו שהוא משרת את שתי מדינות ישראל), מודיע על עזיבה מרצון

לקומה הבאה אחרי 13, 1.4 אחוזי רייטינג שזה כנראה מה שהתכנית שיקבל בערוץ 14 תקבל בטבלאות בתור התחלה.

למה אני בכלל מתייחס לזה, אתם שואלים?

כי משום מה רק אצל הסרוגים עיתונאים שעוזבים תחנה זה רעידת אדמה.

אתמול המתדלק הקבוע שלי התפטר.מישהו דיווח על זה? לא!

אבל תסמכו על גיא לרר והצינור החלופי של יוטיוב שיעשו מזה אייטם גדול

וישירו שיר הלל ופרידה למי שכבר הרבה זמן לא הביא איזה סקופ עיתונאי ראוי לשמו.

ובעניין זה, האם אתם זוכרים שסיוון רהב מאיר כבר לא בחדשות 12?

ושיונתן אוריך כבר לא באתר כיפה(אבל לזכות חפותו ייאמר שהוא עדיין בכותרות)?

ושעופר חדד כבר לא מגיש.. אה, הוא כן מגיש?

סליחה, טעות שלי אבל אם לבנט מותר לטעות

וזה מצולם אז גם אני יכול.

ובהקשר הזה, אותו ערוץ 14 שכנראה יהיה הבית החדש של בן-חיים אוהב להזכיר לבנט

דברים שהיה רוצה לשכוח כמו למשל שלא יקים ממשלה על קולות הערבים, ממש כמו שסרוגים

מזכירים לאותו הבנט שהצהיר שלא ישב בממשלה עם יאיר לפיד.

אז אולי עכשיו אני מבין למה עושים כזה עניין מזה שכתב סרוג עוזב את עבודתו.

כי אם ל-14 עבר עוד חובש כיפה, מה יגידו ערוצי הקיר?

כנראה שהם לא יגידו כלום כי זה לא ראיון מיוחד עם אביב גפן..

להתראות אבישי, וד"ש לישראל השנייה!

--

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!