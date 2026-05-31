בנט חושף: זה הדבר שהכי הייתי רוצה למחוק מהרשת

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נשאל מה הדבר שהוא הכי היה רוצה למחוק מהאינטרנט שרודף אותו; כך הוא השיב

לקראת הבחירות המתקרבות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התראיין בפודקאסט של ערן סויסה ונשאל מה הדבר שהוא הכי היה רוצה למחוק מהאינטרנט ורודף אותו.

בתגובה הוא מעט התפתל והשיב: "מלא דברים. כל מיני הצהרות והבטחות מהעבר. כמו הסיפור מערוץ 20 שלא עשה איתי חסד. אמרתי אז שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור עבאס".

נזכיר כי לפני כשלושה חודשים, בנט אמר כי "אין מנדט להקמת ממשלה המושתתת על מפלגות ערביות" בעקבות ה-7 באוקטובר. יו"ר מפלגת רע"מ ח"כ מנסור עבאס השיב לו ואמר: "לא נעלבתי מבנט. אני אף פעם לא התנגדתי לממשלת אחדות. אפשר להגיד שחלק מהציבור, חלק מהמנדטים לא יבואו אם תהיה שותפות עם הערבים. לבוא ולהגיד שאחרי 7 באוקטובר אין אמון מוחלט בין יהודים לערבים, זה לא נכון.

החברה הערבית הוכיחה את עצמה אחרי 7 באוקטובר, לא רק שגינינו את זה ודחינו את זה וגילינו אמפתיה והזדהות עם החברה היהודית ועם הקורבנות, גם שילמנו בקורבנות משלנו, כמעט 20 נרצחים ערבים וחטופים".







