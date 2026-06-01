אחרי העזיבה - זה היעד הבא של אבישי בן חיים

העיתונאי אבישי בן חיים הודיע אמש על פרישה מערוץ 13 אחרי 16 שנים כפרשן בכיר. מסתמן כי זהו היעד הבא של בן חיים | דיווח

הפרשן לענייני חרדים אבישי בן חיים, מצטרף לערוץ 14. בהודעה שנמסרה היום (שני) מטעם הערוץ נמסר: ערוץ 14 שמח להודיע על הצטרפותו של ד״ר אבישי בן חיים לשורות הערוץ.

עוד נמסר בהודעה "בן חיים, מהעיתונאים והפרשנים הבולטים בישראל, שימש במשך שנים כפרשן לענייני חרדים בחדשות 13 ונודע בזכות פרשנויותיו, מחקריו והשיח הציבורי שעורר סביב סוגיות של זהות ומסורת.

במסגרת תפקידו בערוץ 14, ישתתף בן חיים בפאנל תוכנית ״הפטריוטים״ וישמש כפרשן בתוכניות הפריים של הערוץ".

נזכיר כי אמש בן חיים הודיע על עזיבתו את חברת החדשות של ערוץ 13, זאת לאחר 16 שנים שבהן שימש כאחד הפרשנים הבולטים והמשפיעים על המסך.

בפוסט הפרידה כתב בן חיים: "היום אני עוזב את חברת החדשות של ערוץ 13 (לשעבר 'חדשות 10' המעטירה) אחרי 16 שנה (חסר שנתיים וחצי של מילואים)!".

בן חיים, שנעדר משידור בשנתיים האחרונות אחרי שירות מילואים, כתב שהוא מודה לחבריו במערכת ולאנשי ערוץ 13 ״שספגו בגללי ביקורת אבל הקפידו לתת במה לקול השונה״.

בן חיים הוסיף: ״חברת החדשות הזו נתנה לי במה נפלאה ושיאים מקצועיים שאפשרו לי לשלב את המטען האקדמי עם העשייה העיתונאית והטלוויזיונית, שתי תיאוריות פוליטיות–חברתיות מהמשמעותיות ביותר בשיח הישראלי ('חרדים ההתפרקות' – שבמרכזה התפרקות שיטת הממשל החרדית – 'שלטון המרנים'; ו'ישראל השנייה' כמובן). למעלה מעשרים סדרות כתבות שניסו להשלים את סיפורה של החברה הישראלית״.

את הפוסט שלו חתם ב: ״אינשאללה ניפגש אחרי הפיוס הלאומי הגדול ונמשיך לדון, להתפלמס ולהתווכח מתוך כבוד וחברות. לו יהי״.







