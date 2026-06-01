השתלחות קשה בכנסת: "יש מקום בגיהנום ששמור רק לך"

השר לשיתוף פעולה אזורי, דודי אמסלם, נשא היום (שני) נאום סוער במליאת הכנסת, שבו תקף בחריפות יוצאת דופן את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, את נשיא בית המשפט העליון בדימוס יצחק עמית ואת אהרון ברק, על רקע הסוגיות המשאירות את המגזר החרדי במוקד הדיון הציבורי והמשפטי.

"השנאה של מיארה, ברק ועמית לחרדים מטריפה אותי!", קרא השר אמסלם מעל בימת הכנסת. בהמשך דבריו הציג תרחיש קיצוני לגבי ההשלכות העתידיות של המדיניות הנוכחית לשיטתו: "הגזירה הבאה היא שהחרדים לא יקבלו טיפול בבתי החולים. במקום לשים את לומדי התורה כתר לראשינו, מנהלים נגדם תעמולה אנטישמית ברמות הכי גבוהות. הם מייצרים את החרדים כתת-אדם".

"הקדוש ברוך הוא שומר לך מקום מיוחד"

חלקו המרכזי של הנאום הופנה באופן אישי וישיר כלפי ראשי מערכת אכיפת החוק והייעוץ המשפטי, כאשר אמסלם בחר להשתמש בביטויים קשים במיוחד נגד היועמ"שית וסגנה, גיל לימון.

"יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור לך ולגיל לימון", הטיח השר אמסלם ביועצת המשפטית לממשלה וחתם את דבריו באמירה: "הקדוש ברוך הוא שומר לך מקום מיוחד".