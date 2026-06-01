חרדים יפגינו נגד הגיוס: אלו האזורים שצפויים להיחסם

לידיעת הנהגים: הפלג הירושלמי הודיע כי יערוך היום (שני) הפגנות בגשר המיתרים בכניסה לירושלים וכן בבני ברק החל מהשעה 17:00, זאת על רקע מעצרם של צעירים חרדים החשודים כעריקים.

כאמור, במהלך הלילה דווח על הפגנות סוערות בבית שמש, אחרי שמאות מפגינים הגיעו לתחנת המשטרה בעיר בעקבות דיווחים שהופצו על כך שצעיר חרדי החשוד כעריק מוחזק במקום. ההתקהלות מחוץ לתחנה הידרדרה במהירות לעימותים אלימים, כאשר מאות מפגינים ניסו לפרוץ למתחם המשטרה ואף הצליחו לחדור אליו.

במהלך המהומות הוצתו מספר מוקדים סמוך לתחנה, וכתוצאה מכך פרצו שריפות שטופלו על ידי צוותי כבאות והצלה שהוזעקו למקום. כוחות משטרה ולוחמי מג"ב שפעלו בזירה ניסו להשתלט על האירוע ולהרחיק את המתפרעים מהמתחם. לשם כך נעשה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, בהם גם רימוני הלם. במשטרה מסרו כי במהלך הפרות הסדר נעצרו מספר חשודים בחשד למעורבות בהתפרעות האלימה ובתקיפת שוטרים. במקביל, גורמי הרפואה עדכנו כי שני בני אדם נפצעו באורח קל באירועים.





