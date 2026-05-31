אחרי החלטת היועמ"שית - דרעי מאיים: "מובילה אותנו לקצה"

יו"ר ש"ס תקף בחריפות את היועמ"שית בעקבות הכוונה לשלול הטבות מס מעמותות התומכות במשתמטים: "מובילה לקרע עמוק מול רשויות המדינה. שקט הוא רפש"

סערה פוליטית בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה לבחון שלילת הטבות מס לעמותות המעודדות השתמטות מגיוס. יו"ר מפלגת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, הגיב הערב (ראשון) בטון חריף וחסר תקדים נגד הצעד הצפוי, והזהיר מפני השלכות קשות על מערכת היחסים בין הציבור החרדי למדינה.

"היועמ״שית... הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה", האשים דרעי.



בדבריו הפנה דרעי אצבע מאשימה ישירה גם כלפי שותפיו לקואליציה - ראש הממשלה וראשי מפלגות הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית - ודרש מהם להשמיע קול ברור נגד המהלך. "אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הזו. קולכם אינו נשמע! לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות... ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש!", סיכם יו"ר ש"ס.