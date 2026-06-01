בעקבות מעצר עריק חרדי: מאות פרצו לתחנת המשטרה

מאות מפגינים הסתערו על תחנת המשטרה בעיר, הציתו מוקדים סמוכים והתעמתו עם כוחות הביטחון. מספר חשודים נעצרו, כביש 38 נחסם ותוגברו כוחות המשטרה ומג"ב באזור

לילה סוער במיוחד נרשם בבית שמש, לאחר שמאות מפגינים הגיעו לתחנת המשטרה בעיר בעקבות דיווחים שהופצו על כך שצעיר חרדי החשוד כעריק מוחזק במקום.

הפגנות בבית שמש (משטרת ישראל)

ההתקהלות מחוץ לתחנה הידרדרה במהירות לעימותים אלימים, כאשר מאות מפגינים ניסו לפרוץ למתחם המשטרה ואף הצליחו לחדור אליו.





במהלך המהומות הוצתו מספר מוקדים סמוך לתחנה, וכתוצאה מכך פרצו שריפות שטופלו על ידי צוותי כבאות והצלה שהוזעקו למקום.

כוחות משטרה ולוחמי מג"ב שפעלו בזירה ניסו להשתלט על האירוע ולהרחיק את המתפרעים מהמתחם. לשם כך נעשה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, בהם גם רימוני הלם.

במשטרה מסרו כי במהלך הפרות הסדר נעצרו מספר חשודים בחשד למעורבות בהתפרעות האלימה ובתקיפת שוטרים.

גם לאחר פינוי המפגינים משטח התחנה, נמשכו העימותים באזור. חלק מהמפגינים עברו לכיוון כביש 38, שם ניסו לשבש את התנועה באמצעות חסימות ויידוי אבנים לעבר הכביש.

לפי גורמי רפואה, שני בני אדם נפצעו באורח קל במהלך האירועים.

במשטרה הדגישו כי הצעיר שבמרכז השמועות הועבר לידי המשטרה הצבאית עוד לפני שהמפגינים הגיעו לתחנת המשטרה, וכי אין לו קשר ישיר למהומות שהתפתחו במקום.

בעקבות חומרת האירוע, הוחלט על תגבור משמעותי של הכוחות בזירה. מפקד מרחב ציון, תת־ניצב שלומי בכר, הגיע למקום ופיקד על הפעילות המבצעית שנמשכה לאורך הלילה.

השימוש במדיה המוצגת בכתבה זו נעשה בהתאם לסעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. בעלי הזכויות מוזמנים לפנות אלינו באמצעות המייל: desk@bhol.co.il