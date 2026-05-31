דגל ישראל מתנופף: לוחמי גולני כובשים את מבצר הבופור

בפעם השנייה אי פעם, תחת מעטה כבד של אריטלריה ועשן, כבשו לוחמי צה"ל את מבצר הבופור, הטירה הצלבנית בעומק דרום לבנון שהפכה לסמל למאבק של ישראל בטרור הצפוני

כמעט 45 שנה מאז שנכבש בפעם הראשונה על ידי כוחות צה"ל, ולאחר יותר מ-25 שנה מאז ננטש בנסיגה מלבנון, כוחות צה"ל כבשו בשנית את מבצר הבופור, הטירה הצלבנית האגדית של רכסי דרום לבנון, והפעם הכל נתפס בעדשות המצלמה.

דובר צה"ל

כוחות צה"ל פתחו בפריצה אל הבופור תחת מעט עשן והפגזות, והצליחו לפרוץ במהירות אל תוך הטירה עצמה בראש הרכס, במראות שנתפסו במצלמות הגוף של לוחמינו נראים כוחות חטיבת גולני מטהרים את מסדרונות וחללי הטירה העתיקים.

בתיעוד נוסף שנתפס בעין הרחפן, ניתן לראות את העשן והעננות סביב הבופור רגעים לפני תחילת המתקפה, ואת שליטתו של המבצר העתיק על השטח סביבו.

בעוד במלחמת לבנון הראשונה, כיבוש הבופור היה קרב מורכב, קשה, עקוב מדם וקטלני, לא דווח על נפגעים במהלך כיבוש המבצר, ונראה כי הכוחות ביצעו את המשימה בהצלחה ללא הרוגים או פצועים, מוקדם יותר היום פורסמו בלבנון תיעודים בהם נראה דגל ישראל מועלה לראש התורן מעל הבופור, ומתנוסס בגאווה, מדובר במכה מורלית קשה לחיזבאללה שכבר סופג לעג וביקורת ברשתות.



