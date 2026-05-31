המשטרה חשפה: זה המורה החשוד בעבירות מין

המשטרה חשפה את שמו ותמונתו של המורה החשוד בעבירות מין, ומחפשת נפגעים נוספים

משטרת מחוז צפון מנהלת חקירה נגד משה סעדה, תושב העיר צפת בן 65, המשמש כמורה בבית ספר, בגין חשד לביצוע עבירות מין בקטינים.

במסגרת החקירה התקבלו מספר תלונות מצד קורבנות שנפגעו מינית לכאורה על ידי החשוד. סעדה נעצר בתאריך 19/05/26, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בצפת עד ליום 01/06/26.

כעת מבקשת משטרת מחוז צפון את עזרת הציבור באיתור קורבנות נוספים שנפגעו בעבירות המיוחסות לחשוד. כל היודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב, מתבקש לפנות ולהגיש תלונה בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ.

במשטרה מדגישים כי חל איסור מוחלט לפרסם כל פרט שעלול להביא לחשיפת זהותם של הקורבנות.