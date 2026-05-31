נשיא איראן בתגובה ראשונה לדרישות של טראמפ בהסכם

אחרי שדווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מבקש להכניס שינויים להסכם בין וושינגטון לטהרן, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיב לדרישות החדשות

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס היום (ראשון) לקיפאון במגעים להסכם בין וושינגטון לטהרן, זאת על רקע הדיווחים לפיהם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מבקש להכניס שינויים לטיוטת ההסכם שהתגבשה בין הצדדים.

לפי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית "פארס", פזשכיאן אמר כי "הלחצים והאתגרים העומדים בפני החברה שלנו אינם פשוטים, והפתרונות שלהם אינם קלים".

כאמור, הבוקר דווח כי הנשיא טראמפ קיים בסוף השבוע דיון מיוחד בחדר המצב בבית הלבן, שבמהלכו ביקש להכניס שורה של שינויים לטיוטת ההסכם שהתגבשה בין הצדדים באמצעות המתווכים. לפי גורמים אמריקניים המעורים בפרטים, הנשיא מעוניין לחזק בעיקר את הסעיפים העוסקים בתוכנית הגרעין האיראנית ובמאגר האורניום המועשר שבידי טהרן.

במתווה הנוכחי, איראן מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני, אך עיקר הסוגיות המעשיות, ובהן עתיד מאגר האורניום המועשר והגבלות על המשך ההעשרה, אמורות להידון במהלך תקופת משא ומתן בת 60 ימים לאחר החתימה.

טראמפ, כך לפי הדיווח, מבקש לקבוע מנגנונים ברורים ומפורטים יותר באשר להעברת האורניום המועשר, לוחות הזמנים לביצוע המהלך ואופן הפיקוח עליו. בנוסף, נושא שמעסיק את הנשיא הוא הסעיפים הקשורים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ ביקש לעדכן חלק מהניסוחים, למשל אלו הנוגעים לחופש השיט במצר, שנחשב לאחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם.

בבית הלבן הדגישו כי הנשיא תומך בהשגת הסכם, אך לא יסכים לחתום על מסמך שלדעתו אינו מספק ערבויות מספקות לכך שאיראן לא תוכל בעתיד להתקרב ליכולת גרעינית צבאית.

גורם אמריקני העריך כי לטהרן יידרשו מספר ימים כדי להשיב באופן רשמי לדרישות החדשות שהוצגו. לדבריו, המגעים נמשכים, אך עדיין לא ניתן לקבוע מועד סופי לחתימה.